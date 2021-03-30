Зеленодольск, Татария, , 00:51 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти человека в результате взрыва газа в многоквартирном доме Зеленодольске в Татарии возбуждено следователями. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе следственного управлением СК РФ по республике.

Дело открыто по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Зеленодольске обрушились шесть квартир на седьмом и восьмом этажах здания. Из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. Кроме того, в ходе спасательной операции найдена пострадавшая женщина, которую госпитализировали.

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