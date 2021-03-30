Анкара, , 01:10 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель 29 марта на пресс-конференции заявил, что Брюссель должен продолжать активно взаимодействовать с Турцией и занимать более конструктивную позицию по всем вопросам. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Он напомнил, что на саммите лидеров ЕС на прошлой неделе было принято решение сотрудничать с Турцией в областях, представляющих общий интерес: от создания таможенного союза до проблемы миграции.

«В отношениях между Турцией и ЕС, где раньше было много напряженности, ситуация изменилась к лучшему в последнее время. На встрече с министрами иностранных дел стран ЕС в начале прошлой недели мы согласились с наличием общей риторики и улучшением ситуации в Восточном Средиземноморье», — сказал он.

Боррель также отметил, что имели место и тревожные действия со стороны Турции по решению внутренних вопросов, такие как инициирование судебного процесса по закрытию Народной демократической партии и выход Анкары из Стамбульской конвенции.