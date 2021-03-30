Лиссабон, , 00:39 — REGNUM Власти Португалии решили продлить приостановку авиасообщения с Бразилией и Великобританией до 15 апреля, сообщает пресс-служба португальского правительства.

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Сообщается, что в ходе действия запрета будут разрешены лишь гуманитарные рейсы, а также авиарейсы, вывозящие португальских граждан с британской и бразильской территории. При этом по прибытию в Португалию пассажирам будет необходимо пройти двухнедельный карантин, а перед вылетом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Португалии продлили до 15 апреля режим чрезвычайной ситуации из сложной обстановки по коронавирусной инфекции. Также у местных властей вызвали беспокойство грядущие Пасхальные праздники, в ходе которых может вырасти заболеваемость COVID-19.

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