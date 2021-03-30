Тюмень, , 00:38 — REGNUM В Тюмени государственный обвинитель запросил у суда для обвиняемого во взяточничестве бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова девять лет лишения свободы. Об этом порталу 72.ru сообщил адвокат экс-руководителя тюменской полиции.

Кроме того, гособвинитель просит наложить на Алтынова штраф в размере четырёх миллионов рублей и лишить его звания.

Напомним, Юрия Алтынова обвиняют во взятках дорогостоящими подарками, которые он не задекларировал. По делу в качестве посредника во взятках также проходит в качестве фигуранта бывший директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Валерий Калалб.

Юрий Алтынов настаивает, что получал не взятки, а подарки от друга Калалба. Экс-руководителю тюменской полиции вменяется получение на день рождения айфона, кожаной сумки и наручных часов. Помимо этого, он пользовался мотоциклом Honda Gold Wing стоимостью 2,5 млн рублей, принадлежащего Калалбу. Алтынов был арестован 22 ноября 2019 года. На данный момент он находится под домашним арестом.

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