Анкара, , 00:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 марта на Национальном конгрессе в культурном центре Бештепе заявил о запуске и массовой церемонии открытия 363 объектов водоснабжения в Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мы готовим «водный законопроект» в парламенте. Я считаю, что работа, которая будет осуществляться здесь, станет основой для принятия этого закона», — сообщил он.

По его словам, в 2021 году турецкие власти обеспечат своим производителям в общей сложности 24 миллиарда фунтов сельскохозяйственной продукции.

«Нам нужно обновить сельскохозяйственные ирригационные системы. Мы должны более эффективно использовать наши существующие ресурсы, поощряя более экономичное сельское хозяйство. За последние 19 лет мы создали 8697 новых аграрных объектов, препятствующих загрязнению окружающей среды во имя экологизма. Мы планируем полностью удовлетворит потребности наших городов в питьевой воде до 2040, 2050 и 2071 годов», — указал Эрдоган.

Он напомнил, что Турция объединила Азию и Европу гигантским водным туннелем длиной 5551 метр диаметром 4 метра, подстроил 26 подземных плотин.

«К 2023 году мы увеличим количество подземных плотин. Турция вкладывает значительные средства в технологии очистки воды. Мы принимаем меры, необходимые для эффективного использования воды в промышленном секторе. Мы стремимся увеличить доходность полива с 46% до 55% к 2024 году», — подчеркнул Эрдоган.