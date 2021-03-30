30 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Цель климатической стратегии США, за которой стоят интересы частных финансовых корпораций во главе с BlackRock, — конвертировать фиктивный капитал Уолл-стрит в зеленые долги других стран в процессе принудительной декарбонизации мировой промышленности. В качестве информационного прикрытия этой цели используется критика частных финансовых корпорации за недостаточную последовательность при реализации своего же Зеленого курса и требование введения жесткого государственного контроля его исполнения

Ангелина Потеряйко, , 08:43 — REGNUM Энн Петтифор, автор книги «За новый зеленый курс» и директор Центра политических исследований в области макроэкономики, заявила в интервью CNBC 26 марта 2021, что полагаться на финансовые рынки в деле избавления экономики от ископаемого топлива «нецелесообразно».

Обложка книги Энн Петтифор «За новый зеленый курс»

Об этом пишет Эллиот Смит в статье «Экономист считает, что правительства, а не BlackRock, должны увести экономику от ископаемого топлива» для информационного портала CNBC 29 марта 2021 года.

По мнению экономиста Энн Петтифор, устойчивостью глобальной экономики должны руководить правительства, а не рынки.

Она утверждает, что, поскольку у рынков и общества разные интересы, потребуется вмешательство государства для разработки нового «зеленого курса» с государственным финансированием. Так называемый «зеленый курс» для мировой экономики будет предусматривать высокие и, вероятно, дорогостоящие цели, поставленные с целью увести мир от ископаемого топлива и сократить выбросы парниковых газов.

«Мы знаем, что правительства могут и умеют вмешиваться. Мы знаем, что мы разработали продвинутую денежно-кредитную систему, которая позволит нам мобилизовать большие денежные суммы, и мы сделали это для Уолл-стрит, мы сделали это во время пандемии, и поэтому я хочу, чтобы государство играло гораздо более важную роль», — сказала Петтифор.

« Я хочу видеть, что государственная власть руководит процессом зелёной трансформации, а не власть частного капитала. Я хочу, чтобы этим руководил ЕС, а не BlackRock », — добавила она.

Ее комментарии появились после того, как генеральный директор BlackRock Ларри Финк написал ежегодное публичное письмо генеральным директорам, в котором он назвал переход к зеленой экономике «исторической инвестиционной возможностью» и призвал компании более широко раскрывать информацию о том, как они собираются выживать в парадигме перехода к нулевым выбросам парниковых газов.

Солнечная электростанция Павел Редин © ИА Красная Весна

Финк утверждает, что климатические риски и инвестиционные риски — одно и то же, а это означает, что инвестиционные менеджеры несут фидуциарную обязанность (обязанность, заключающуюся в воздержании от действий, направленных на собственную выгоду касательно актива бенефициара при выполнении полномочий) переводить капитал в активы, направленные на решение проблем изменения климата.

В интервью Financial Times в январе 2021 года Финк сравнил предполагаемое благо от инвестирования в климатические финансовые продукты с торговлей ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, в 1970-х годах.

«За пять последних лет мы превратили зелёные финансы в доминирующий компонент глобальных рынков капитала. Для обеспечения устойчивости может потребоваться 10, а не 5 лет. Но основной потенциал огромен», — сказал Финк.

Обеспеченные ипотекой ценные бумаги — облигации, состоящие из пакетов жилищных кредитов, приобретенных у банка-эмитента, — сыграли ключевую роль в мировом финансовом кризисе в 2008 году, фактически спровоцировав его.

« Если (Финк) собирается извлечь из нашей экосистемы такую доходность, которую его компания извлекала из ипотечных ценных бумаг и из нашей финансовой системы, то мы окажемся в очень сложном положении , — заявила Петтифор. — Он прав. Он думает об этом с точки зрения получения огромной прибыли для своего бизнеса, но, когда мы говорим об ограниченных ресурсах экосистемы, их нельзя использовать для получения прибыли отдельных компаний или целых рынков. Экосистема служит выживанию человечества ».

Компания BlackRock отказалась напрямую комментировать слова Петтифор, но дала CNBC ссылку на январское письмо клиенту, в котором подчеркивается, что сохранение углеродных инвестиций в её портфелях является частью ее фидуциарной обязанности перед клиентами.

Штаб-квартира BlackRock Inc. Americasroof

« Поскольку мировая экономика сегодня остаётся углеродоёмкой, портфели самых диверсифицированных инвесторов, включая портфели клиентов BlackRock, остаются углеродоёмкими , — говорится в сообщении. — Это не может измениться и не изменится, и совокупный портфель BlackRock обязательно будет зависеть от инвестиционных решений наших клиентов. Кроме того, существует значительное глобальное движение к чистой экономике, и BlackRock считает, что наши клиенты находятся в авангарде этого перехода ».

Согласно отчету, опубликованному 24 марта 2021 года рядом климатических организаций, с момента подписания исторического Парижского соглашения в 2016 году 60 крупнейших коммерческих и инвестиционных банков мира вложили более $3,8 трлн в ископаемое топливо.

Петтифор утверждает, что необходимо вводить более жесткое регулирование банков и инвестиционных менеджеров для ограничения инвестиций в ископаемое топливо, и обвинила правительства в «глубоком невежестве» за то, что они позволили тем же организациям, которые инвестируют в ископаемое топливо, взять на себя инициативу по переходу к нулевым выбросам.

«После последнего крупного финансового кризиса никаких изменений не произошло потому, что эти организации просто лоббировали Конгресс, лоббировали парламенты и следили за тем, чтобы никаких изменений не было, и они могли бы продолжать работу, как прежде », — сказала она.

В 2011 году, через три года после ударной волны кризиса, Национальное бюро экономических исследований опубликовало расследование, показывающее, что чем хуже банки работали во время кризиса и чем больше были средства, направленные на их спасение, тем более агрессивно они лоббировали свои интересы на законодательном уровне.

« Пока мы не возьмем под контроль эти компании и не ограничим их способность продолжать добывать ископаемое топливо и, следовательно, выбросы парниковых газов, на наше будущее действительно нет никакой надежды », — добавила Петтифор.

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