Оттава, , 07:35 — REGNUM Использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Канаде среди населения младше 55 лет. Решение принято в связи с риском возникновения тромбов, сообщает 29 марта Associated Press.

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»Существует некая неуверенность насчёт преимуществ вакцинации населения до 55 лет, учитывая потенциальные риски», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Канады.

Уточняется, что теперь вакцина будет доступна только гражданам старше 55 лет. Данное решение останется в силе до тех пор, пока не появится информация о новых исследованиях вакцины.

Напомним, что ранее Канада возобновила вакцинацию своих жителей от COVID-19 препаратом AstraZeneca, прислушавшись к мнению Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое настояло, что «преимущества вакцины перевешивают все риски».

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.