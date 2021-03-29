Зеленодольск, Татария, , 23:47 — REGNUM Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольск, сообщает 29 марта пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом и восьмом этажах здания.

«В 20:44 мск 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. Предварительно, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже», — указано в сообщении ведомства.

На место взрыва прибыли подразделения Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.

На данный момент известно, что из-под завалов спасена женщина, которая доставлена в больницу.

По некоторым данным, на месте взрыва обнаружено тело погибшего мужчины.

Информация уточняется.

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