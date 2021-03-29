Зеленодольск, Татария, 29 марта 2021, 23:47 — REGNUM Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольск, сообщает 29 марта пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации, из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом и восьмом этажах здания.
«В 20:44 мск 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. Предварительно, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже», — указано в сообщении ведомства.
На место взрыва прибыли подразделения Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.
На данный момент известно, что из-под завалов спасена женщина, которая доставлена в больницу.
По некоторым данным, на месте взрыва обнаружено тело погибшего мужчины.
Информация уточняется.
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