Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Тысячи интернет-пользователей сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter 29 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговый ресурс Downdetector.

Примерно 18 тыс. пользователей сообщили о неполадках, а ещё несколько пожаловались на социальную сеть используя хэштег «#twitterdown».

"Требуется целая вечность, чтобы загрузить сайт и приложение», — написал пользователь под ником @WillontheRadio.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта в США, Великобритании и Франции были зафиксированы сбои в работе социальной сети Facebook.