Москва, , 23:43 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов дал комментарий после победного седьмого матча серии против «Локомотива». Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 2:0 и определила их финалистами Западной конференции, где они будут противостоять СКА.

«Хорошая игра, тяжелая серия в целом. Здорово отработали сегодняшний день. Продолжаем путь дальше.

Обе команды очень строго играют в обороне, поэтому, забивая первый гол, ты получаешь серьезное преимущество. Наша с «Локомотивом» серия это доказала. ЦСКА одержал честную победу у честной команды.

Чего жду от серии со СКА? Ничего не жду, сейчас у меня есть пара дней, чтобы отдохнуть, а там уже будем смотреть и готовиться.

Забивал СКА каждый раз в регулярке? Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Лукавить не буду, что слежу за гонкой бомбардиров в плей-офф. Но вы сами понимаете, что лучшими будут те, кто выиграют Кубок», — приводит слова Окулова портал «Чемпионат».