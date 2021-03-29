Нью-Йорк, США, , 23:40 — REGNUM Сегодня, 29 марта, НБА подвела итоги прошедшей игровой недели, определив лучших игроков от каждой конференции.

В Западной конференции за минувшую неделю лучшим стал разыгрывающий защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс. На Востоке ярче всех оказался Терри Розир из «Шарлотт».

Фокс, набирая в среднем 36,8 очка и 5,5 передачи за матч, помог «Кингз» одержать победу во всех четырех матчах недели. Розир в среднем набирал 24,3 очка и 5,5 передачи, «Хорнетс» победили в трех из четырех матчей.