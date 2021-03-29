Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Белый дом передал своим украинским подопечным своё желание «оживить» стратегическое партнерство с Украиной и поддержать президента Владимира Зеленского, заявила 29 марта представитель Белого дома Эмили Хора.

По ее словам, Вашингтон планирует поддержать планы Зеленского по реформам и борьбе с коррупцией.

Такое заявление было сделано по итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Салливан передал, что администрация Байдена намерена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ», — заявила представитель Белого дома Эмили Хора.

Кроме того, заявила Хора, Салливан выразил поддержку суверенитету, территориальной целостности Украины и стремлению Киева к членству в НАТО.

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