Сыктывкар, 29 марта, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Власти Коми планируют оживить экономику добычей энергетического угля. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в перспективе республика может стать поставщиком сырья за рубеж.

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«Несмотря на снижение спроса на энергетические марки угля в России, мировой спрос на них остается достаточно высоким. Одной из задач, обозначенной в Стратегии развития Арктической зоны России, является обеспечение перевозок в акватории Северного морского пути. В этом смысле Коми обладает значительной сырьевой базой энергетических углей для поставок на внутренний и внешний рынки. Одним из таких резервов является Сейдинское месторождение энергетических углей», — отметил глава Коми Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, угледобывающие города Коми — Воркута и Инта — признаны банкротами. Градообразующее предприятие Инты находится в стадии ликвидации, отработка месторождений Воркуты завершится к 2037 году.