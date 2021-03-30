Техас, , 07:33 — REGNUM Компания SpaceX отложила испытательный полет прототипа космического корабля Starship SN11. Об этом 29 марта сообщает в своём Twitter основатель компании Илон Маск.

«Запуск перенесён на завтра. Инспектор Федерального управления гражданской авиации США, который должен присутствовать при запуске, опоздал на стартовую площадку», — объяснил Маск в социальной сети.

Запуск должен был пройти в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Планировалось, что корабль выйдет на высоту 10 км, после чего совершит мягкую посадку.

Напомним, что 4 марта предыдущий прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки взорвался на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что хочет потратить около половины заработанных денег на создание колонии на Марсе. Для решения этой задачи разрабатывается корабль Starship и сверхтяжёлая ракета-носитель FalconHeavy. В SpaceX планируют использовать эту ракету для организации миссий на Марс.