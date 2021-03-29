Бразилиа, , 23:24 — REGNUM Министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва ушел со своей должности, сообщает 29 марта телеканал «Глобу».

Причина такого решения не раскрывается.

«Я благодарю президента республики, которому я был полностью предан свыше двух лет, за возможность служить стране на посту министра обороны… Ухожу в уверенности выполнения моей миссии», — указано в заявлении Азеведу-и-Силвы, опубликованном 29 марта.

При этом глава военного ведомства поблагодарил командующих ВМС, ВВС и сухопутными войсками.

Напомним, Азеведу-и-Силва возглавлял министерство обороны с начала президентства Жаира Болсонару. Ранее он занимал пост начальника Генштаба ВС Бразилии.

Кто станет его преемником, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта бразильские СМИ сообщили о намерении главы МИД страны Эрнесту Араужу уйти в отставку.

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