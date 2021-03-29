Саранск, , 23:18 — REGNUM В Мордовии прививки от коронавируса сделали 51 066 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего до настоящего момента в республику поступило 59 232 дозы вакцины от коронавируса «Спутник-V».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в регион поступила очередная препарат для вакцинации от коронавируса в объеме 5,2 тыс. доз.

По состоянию на 18 марта регион занимал седьмое место в России по темпам массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.