Саранск, , 23:14 — REGNUM В Мордовии начата доследственная проверка по сообщениям в социальных сетях и ряде СМИ о деятельности общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Особые дети». В частности, будет проверено расходование средств, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ранее появилась информация о том, что организация, которая должна оказывать помощь детям-инвалидам, фактически оказывает материальную поддержку ограниченному кругу лиц, причем средства выделяются спонсорами. По данным СМИ, руководитель организации удаляет из группы в социальной сети сообщения матерей, которые пытаются уточнить информацию о положенной им помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, которым будет дана соответствующая оценка.