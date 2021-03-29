Челябинск, , 23:10 — REGNUM Очередная проверка соблюдения миграционного законодательства в Челябинской области, в которой участвовали сотрудники ОМОНа, выявила 30 человек, незаконно проживающих на территории России и 13 — незаконно осуществляющих в стране трудовую деятельность, сообщили 29 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства в местах пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан было выявлено 43 нарушения административного законодательства. Проверено порядка 300 иностранных граждан.

Нарушители должны выплатить штрафы на общую сумму около 300 тысяч рублей.

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