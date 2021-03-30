Бразилиа, , 07:24 — REGNUM Министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва официально ушёл в отставку. Об этом 29 марта сообщает GloboNews.

«Я выражаю искреннюю благодарность президенту республики, которому я был предан более двух лет, за шанс помогать стране на посту государственного министра обороны… Покидаю пост будучи уверенным, что выполнил свою миссию», — сообщил экс-министр обороны.

Напомним, что Азеведу-и-Силва возглавлял бразильское оборонное ведомство более двух лет. До этого он был начальником Генштаба армии.

Пока остаётся неизвестны, кого назначат новым министром обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араухо подал, а отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса.