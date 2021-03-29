Нарьян-Мар, , 23:01 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 3748 человек, 2400 из них уже завершили вакцинацию.

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Как сообщили в администрации округа, накануне регион получил тысячу доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Препарат уже распределили между населенными пунктами.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что власти НАО разрешили кафе и ресторанам работать до полуночи.