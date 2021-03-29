Челябинск, , 22:58 — REGNUM Житель Челябинска задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений, сообщили 29 марта в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошёл накануне, 28 марта, в Челябинске в одной из квартир на улице Шагольской. Росгвардейцы приехали на место происшествия, получив сообщение о драке.

Как выяснилось, в квартире мужчина пытался ранить женщину ножом в ходе конфликта, но муж закрыл её собой и был ранен в плечо — у него зафиксировано две колотые раны.

Злоумышленника, который оказался неоднократно судимым 34-летним жителем Челябинска, задержали и передали сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства. Раненого госпитализировали.

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