Москва, , 22:57 — REGNUM Пожар произошёл в многоэтажном жилом доме в московском районе Тёплый Стан вечером в понедельник, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

В 21:42 в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Профсоюзная, дом 152, корпус 3.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание на седьмом этаже девятиэтажного здания. Из соседней квартиры спасены пять человек, из них один ребёнок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 22:07 открытое горение в квартире было ликвидировано. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.