Брянск, 30 марта, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Решение школьников подручными средствами заделать несколько ям на дороге в посёлке Белые Берега в Фокинском районе Брянска вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ямы на дороге

"Хорошая реклама! Берите мешки и ремонтируйте дороги по всей стране!» — написал Александр Л.

Многие пользователи поддержали решение подростков поучаствовать в восстановлении участка дороги. Граждане считают, что если бы у них было много последователей, то ситуация с качеством российских дорог могла бы сильно измениться.

«Надо создать группы для каждого города России и выкладывать туда косяки города, разбитые дороги и т. д. Чтобы наглядно было видно, что ремонтировать властям», — предложил Денис Ф.

Но нашлось и немалое количество комментаторов, узревших в поступке детей лишь желание получить известность. Люди уверены, что их кустарный ремонт не соответствует нормам по качеству дорожного покрытия.

«Фигнёй занимаются школьники. На камеру для социальных сетей. Все же знают, что засыпать ямы на дорогах всяким мусором без битума или смолы — мартышкин труд или показуха», — считает Андрей А.

Некоторые граждане даже посчитали, что подростки могут понести ответственность за своё желание починить дорогу. Граждане уверены, что их ремонт может стать причиной ДТП и других неприятных последствий.

«За такой ремонт переезда и сесть можно. Или как минимум влететь на большие деньги. Тут с одной стороны контроль от путейцев должен быть о сохранении геометрии путей, так для кучи администрация, дорожники, разрешения многочисленные. Потому что, если что-то произойдёт с составом или с машиной на переезде, то отвечать будет «последний», — пишет Антон Е.

Отдельные люди призвали главу региона обратить внимание на ситуацию с дорогами на вверенной ему территории, чтобы ремонтом дорожного покрытия не занимались несовершеннолетние дети.

«Губернатора за шиворот из кресла! И дать в руки садовую тачку, чтобы бегал с народом», — предложил Алексей Д.

Нашлись и те, кто считает, что местные власти никак не отреагируют на самостоятельный ремонт дороги. Граждане считают, что власть имущих в последнюю очередь интересует жизнь простого гражданина.

«Откуда у властей время на дороги? Они ведь думу думают, что бы такое ещё придумать, чтобы люди в шоке пребывали», — поделилась своим мнением Надежда П.

Напомним, 29 марта школьники подручными средствами заделали несколько ям на дороге в посёлке Белые Берега в Фокинском районе Брянска. Видеоролик разместили в социальных сетях.