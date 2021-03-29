Ломоносов, Санкт-Петербург, , 23:03 — REGNUM Петербургские пожарные сумели локализовать сильный пожар в двухэтажном здании для хранения катеров в городе Ломоносов (Петродворцовый район). К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

Пожар в г. Ломоносов ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Сообщение о возгорании поступило 29 марта в 20:19 мск. Огонь охватил эллинг на улице Морская, дом 2, размером 15×120 метров. Происходило горение обстановки на площади 450 кв. метров.

В 20:42 ранг пожара был повышен до № 1-БИС, а в 22:09 пожар уже был локализован, его ранг снижен до № 1. Ликвидацией пожара занимаются 10 единиц техники и 41 человек личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщили в пресс-службе ведомства.

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