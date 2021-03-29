Нарьян-Мар, 29 марта 2021, 22:55 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа разрешили владельцам ресторанов и кафе принимать посетителей до полуночи. Как сообщили ИА REGNUM в окружной администрации, решение было принято после многочисленных обращений предпринимателей.«Также продлили режим работы кинотеатра. Все необходимые требования там соблюдаются», — добавил «Вконтакте» губернатор Юрий Бездудный.В настоящий момент на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19 в НАО находятся 15 пациентов.