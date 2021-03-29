Дамаск, , 22:52 — REGNUM Три пункта пропуска для мирного населения, функционирующие в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, с 30 марта будут закрыты из-за обстрелов со стороны подконтрольных Турции боевиков, сообщил 29 марта на брифинге заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

Пункты пропуска «Серакаб» и «Мизнас» в Идлибской зоне деэскалации и пункт пропуска «Абу-Зейдин» в Алеппо были открыты 24 марта. Их главной функцией был выход мирных жителей из опасной зоны и подвоз гуманитарной помощи.

«Террористические организации, активизировавшие свою деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода», — рассказал Александр Карпов.

«В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей», — сообщил замначальника российского центра.

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