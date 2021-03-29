Манчестер, Великобритания, 29 марта, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что собирается покинуть команду в летнее трансферное окно.

Кирилл Венедиктов Серхио Агуэро

Форвард подтвердил информацию о том, что не станет продлевать соглашение с клубом в специальном заявлении к болельщикам «горожан».

«Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений.

У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в «Манчестер Сити». В наши времена такой срок в одном клубе для профессионального футболиста — это необычно.

10 сезонов больших достижений. За это время я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит «Ман Сити». Эти люди — навсегда в моем сердце.

Я присоединился к «Сити» в 2011 году по ходу перестройки. Благодаря помощи владельцев и вкладу многих игроков мы смогли завоевать себе место среди величайших клубов мира.

Теперь задача поддерживать этот уровень будет лежать на плечах других игроков. Что касается меня, то я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть еще больше титулов и принести радость фанатам.

А потом начнется новый этап с новыми вызовами, и я готов столкнуться с ними с прежней страстью и полным профессионализмом, которые я всегда прикладывал, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне», — рассказал футболист в своем заявлении.

В текущем сезоне Серхио Агуэро принял участие в 8 матчах чемпионата Англии и забил один гол.