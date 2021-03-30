Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Объединённое командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщает, что зафиксировало в зоне ПВО Аляски два российских военных самолёта Ту-142. Об этом 29 марта NORAD сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Приблизительно в 4.50 (16.50 мск) подразделение NORAD на Аляске успешно идентифицировало и отслеживало два российских морских патрульных самолёта Ту-142, вошедших в зону опознавания ПВО Аляски. Самолёты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все полёты в важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов выполняются в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-воздушные силы Великобритании подняли с шотландской базы истребители Typhoon для перехвата российских самолётов Ту-142, выполнявших плановое патрулирование над Северным морем.