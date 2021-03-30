Кострома, , 08:53 — REGNUM 29 марта в Костромской области открылся первый старообрядческий музей. Он располагается в колокольне действующего Спасо-Преображенского храма в Костроме. Корреспонденту ИА REGNUM задал несколько вопросов настоятелю храма — иерею Василию Коновалову.

Подниматься в выставочное пространство нужно по очень узкой лестнице

Чем появление музея ценно для города и для старообрядческой общины?

иерей Василий: Для нас важно иметь место, где абсолютно любой человек может познакомиться с нашей историей и традициями. Многие люди не приучены к службе и посещению храма. Но через музей они смогут лучше понять нас, наши «корни», культуру, которую мы несём. Это будет способствовать популяризации и храма и культуры в целом. Для города это событие тоже важно, в том числе и в туристическом плане. Доступ в музей смогут получить экскурсоводы, историки, гости города. Все это будет бесплатно.

Почему в музее представлены именно книги, ведь в храме хранится множество старинных и интересных предметов обихода, икон?

иерей Василий: Книга всегда имела огромное значение для христиан. В большинстве случаев воспитание, становление верующего человека, познание мира проходило посредством книги. Но у нас есть что показать и кроме книг. Мы планируем расширяться и выставить старинные иконы, древнее церковное облачение. Такая задумка есть.

Экскурсия

Пока в вашем музее представлено три витрины с книгами. Какие из них самые редкие и ценные?

иерей Василий: Для нас в первую очередь имеет значение не материальная ценность книги, а её наполнение. Все книги в экспозиции в этом плане дороги для нас. Самая старая книга — «Триодь постная» 1589 года. Она напечатана через 25 лет после того, как на Руси появилась первая печатная книга. У нас есть книга из храма в селе Жарки, где сейчас находится Костромское водохранилище. Этот храм после затопления взрывали несколько раз. Получается, что храма нет, а книга из него у нас есть. Есть певческие крюковые книги с красивыми росписями, книги из подпольных типографий, сделанные в то время, когда старообрядцам запрещалось печатать книги для обихода.

Книги

Сколько старообрядцев живёт в Костромской области?

иерей Василий: Трудно сказать, потому что очень много людей, которые крещены в старообрядческой церкви, но не приучены ходить на службы. Таких десятки тысяч по области. Активных из них на пять наших храмов в регионе, думаю, тысяча наберётся.

Настоятель старообрядческого Спасо-Преображенского храма в Костроме отец Василий

Насколько эффективно контактируете с РПЦ, представителями других религий?

иерей Василий: С РПЦ контакт есть. Два года назад в Костроме при Костромской духовной семинарии открылся научно-исследовательский центр по изучению старообрядчества «Диалог». Мы в храме проводим различные мероприятия. Например, приглашаем представителей РПЦ на вечера духовных песнопений. Они приходят. Наш музей скоро посетит митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. А с остальными — мусульманами, иудеями и католиками лично мне как-то не приходилось пересекаться. У нас всех свои проблемы, своя жизнь.

Посетительница музея

Можно ли «нарисовать» потрет современного старообрядца?

иерей Василий: Трудно… Да наверное и невозможно вывести такой образ. Прихожане у нас всех возрастов, разных профессий. Есть те, кто занимается натуральным хозяйством. Двое наших даже в политике — Михайлов и городской депутат Маслеников. Есть преподаватели, врачи, программисты, экономисты. Но отмечу, что в посещении храма и музея мы никому не откажем. Разумеется, если человек будет чтить и уважать наши правила.

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