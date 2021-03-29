Анкара, , 22:18 — REGNUM Комендантский час в ряде провинций Турции, действовавший по субботам, теперь вводится и в воскресенье, сообщил 29 марта журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган «На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00».

Он добавил, что во время рамадана в Турции будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров и сухуров — утренних и вечерних трапез.

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Напомним, в так называемой красной зоне — территории, где сложилась наименее благоприятная эпидемиологическая обстановка — находятся столица Турции, города Стамбул и Измир, а также Анталья, Айдын, Мугла.

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