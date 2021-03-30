Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Почти 146 млн доз вакцины от коронавируса было распределено среди населения США, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованным 29 марта.

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Согласно отчетам, распределено 145 812 835 доз вакцины — примерно 81% от полученных 180 646 656 доз.

За последние 24 чала было распространено 2,4 млн доз.

Примерно 29% населения страны — около 95 млн человек — получили как минимум одну дозу вакцины, а еще 16% населения — около 52,6 млн — полностью вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено 43 694 новых случая заражения коронавирусом, в результате этого их общее число стало составлять 30262694.