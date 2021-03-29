Москва, 29 марта, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Избирательная кампания в России начнётся в конце июня, заявила 29 марта председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире «России 24».

Петр Данилов ИА Красная Весна Элла Памфилова

Она пояснила, что избирательная кампания начнётся после того, как президент страны подпишет соответствующий указ.

Памфилова «Это, скорее всего, произойдёт в конце июня, с учётом не только пандемии, но и целого ряда других факторов».

Она добавила, что голосование может растянуться на три дня. Чиновник добавила, что выборы, как всегда, будут прозрачными, на них пригласят международных наблюдателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый день голосования в России в 2021 году приходится на 19 сентября.