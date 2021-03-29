Скопье, , 22:09 — REGNUM Перепись населения Северной Македонии будет перенесена на 5 сентября 2021 года. К такому соглашению пришли после продлившейся несколько часов встречи премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева и главы самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ Християна Мицкоски вечером 29 марта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители диаспоры смогут продолжать участвовать в переписи в электронном формате до 30 сентября. К настоящему моменту уже 170 тысяч представителей македонской диаспоры приняли участие в переписи. Электронная перепись началась 1 марта и должна была завершиться 21 апреля.

Политики согласились, что при нынешней эпидемиологической обстановке проведение переписи может быть опасно. К началу переписи переписчики должны получить обе необходимые дозы вакцины от COVID-19. Местные выборы также были отложены — на вторую половину октября.

Напомним, ранее оппозиция угрожала правительству бойкотом переписи.

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