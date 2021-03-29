Ломоносов, Санкт-Петербург, , 22:09 — REGNUM Сильный пожар тушат сотрудник МЧС в городе Ломоносов (Петродворцовый район Санкт-Петербурга). Борьбе с огнём мешает сильный ветер с Финского залива.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожар возник в двухэтажном нежилом здании на улице Морская, дом 2.

«Эллинг размером 12×120 метров, второй степени огнестойкости, площадь горения около 250 кв. метров, угроза распространения сохраняется», — отметили в ведомстве.

В 20:42 ранг пожара был повышен до № 1-БИС «Волна». Из здания было эвакуировано 550 литровых пропановых баллонов. Пожар тушат 33 человека на восьми единицах техники.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — добавили в ГУ МЧС.