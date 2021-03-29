Саранск, , 22:04 — REGNUM В Мордовию поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Препарат поступил в объеме 5,2 тыс. доз. Всего в республику до настоящего момента поступило 59 232 дозы препарата «Спутник-V».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в регионе выявили 37 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 36 положительных тестов на SARS-CoV-2. Всего в Мордовии с начала пандемии выявили 18 977 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровел 16 990 человек, 201 человек скончался от последствий заражения инфекцией.