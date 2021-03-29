Москва, , 22:02 — REGNUM Сегодня, 29 марта, столичный ЦСКА принял на своем льду ярославский «Локомотив» в рамках седьмого матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе ЦСКА Арена и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе «армейцев» голами отличились защитник Мэт Робинсон и форвард Максим Шалунов. Таким образом, ЦСКА обыграл «Локомотив» в полуфинале Западной конференции и встретится с петербургским СКА в финале конференции.

Отметим, что «Локомотив» не может пройти стадию второго раунда плей-офф Кубка Гагарина в течение последних четырех сезонов.