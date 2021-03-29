Лондон, , 22:00 — REGNUM Британские военно-морские силы (ВМС) получили автономный роботизированный катер Madfox, сообщает пресс-служба флота.

Новый катер будет в течение года проходить испытания, в ходе которых будут протестированы морские беспилотные технологии.

Madfox является частью военной программы Британии, предусматривающей расширенное использование автономных и роботизированных систем.

«Мэдфокс» создан на базе беспилотного катера Mast-13. Он прошел ходовые испытания, в том числе взаимодействие с десантным кораблем HMS Albion и норвежскими Военно-морскими силами.

Предполагается, что Madfox будет способен выполнять боевые операции как в дистанционном, так и в полностью автономном режиме.

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