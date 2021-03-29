Москва, 29 марта, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Олег Белозёров вновь назначен генеральным директором ОАО «Российские железные дороги». Соответствующее распоряжение подписал 29 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Олег Белозёров

Согласно документу, опубликованному пресс-службой правительства, срок полномочий Белозёрова продлён ещё на пять лет.

Олег Белозёров пришёл в РЖД в 2015 году из Минтранса, где занимал должность первого заместителя министра. Распоряжением правительства он был назначен президентом госкомпании. В 2017 году должность была переименована с внесением соответствующих изменений в устав ОАО, Белозёров стал генеральным директором — председателем правления госкомпании.