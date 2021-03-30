30 марта 2021 | Время чтения 29 мин

Арташес Гегамян, , 14:10 — REGNUM Анализируя события минувших десяти дней, меня не покидало чувство тревоги за судьбы планеты Земля. Первое, о чем вероятнее всего подумает уважаемый читатель, что это моя естественная реакция на хамский выпад президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Владимировича Путина, имевший место во время интервью американского президента Джорджу Стефанопулосу из ABC News 17 марта 2021 года. Я не стану приводить слова из заведомо запланированного выпада Байдена, чтобы не тиражировать его гнусную клевету. Вся логика президентской предвыборной кампании в США 2020 года предполагала подобный финал. При этом весьма по-разному, диаметрально противоположными выводами трактуемые результаты выборов, свидетельствовали о реальности подобного рода развития событий. Заметим, что этот выпад американского президента, предыстория о возможности подобных крайностей в политике США были многогранно проанализированы в ходе аргументированных информационно-аналитических программ, в частности, на ОРТ и РТР. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить их ведущих и главных ораторов в лице Владимира Соловьёва, Владимира Жириновского, Константина Затулина, Константина Косачева, Вячеслава Никонова, Алексея Пушкова, Петра Толстого, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Александра Шейнина, Маргариты Симоньян и многих других высоко профессиональных российских политологов, политиков, наконец, патриотов-державников России, которые в ходе популярных в Армении программ — «Вечер с Владимиром Соловьёвым», «Большая игра», «60 минут», «Время покажет» весьма убедительно раскрывали всю опасность политики США, проводимую на современном этапе. Более того, буквально обязывали любого здравомыслящего человека призадуматься о своём месте и своей роли в борьбе по предотвращению надвигающейся из-за океана ядерной катастрофы, сценарий которой уже не одно десятилетие актуализировался англосаксонскими стратегами, разработчиками новой редакции Pax Americana, предполагающей установление и упрочение однополярного миропорядка на современном этапе мировой истории, характерные черты которого были положены в основу биполярного мира, установившегося после Второй мировой войны. Примечательно, что и в наши дни они не претерпели существенных изменений и в новой редакции Pax Americana. Напомним читателям об этих основополагающих чертах, характеризующих представления американо-британских стратегов о современном мироустройстве, как-то: 1) «дипломатия доллара» через займы и помощь, усиление влияния на международные финансовые организации (ВМФ, ВБ и подотчетные им кредитные учреждения, например, МБРР и др.); 2) злоупотребление силой в ущерб дипломатии; 3) узкий прагматизм внешней политики; 4) чрезмерная увязка бизнес-интересов с внешней политикой (к примеру, всемерное препятствование реализации проекта «Северный поток — 2» — А. Г.); 5) навязывание собственных стандартов будь то в политике, государственном обустройстве или экономике; 6) использование так называемой «мягкой силы» для оказывания влияния на правительства, законодателей, бизнес (свидетельством этому — полусотня соросовских организаций, действующих в Армении, представители которых окопались в судебной, исполнительной и законодательной властях — А. Г.). Осуществление подрывной деятельности и переворотов (яркое тому подтверждение государственный переворот апреля-мая 2018 года в Армении — А. Г.).

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

СОРос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Я не стану подробно ссылаться на множество примеров, убедительно свидетельствующих о том, что Республика Армения в течение более двух десятилетий была своеобразным полигоном для оттачивания технологий по деградации граждан, армянской нации в целом, Республики Армения, их превращению в аморфное объединение безликих людей на конкретной территории их обитания. Обоснование объективности данной мною оценки последует чуть позже, А теперь, уважаемый читатель, можно было конкретной фактурой показать ужасающие жертвы, которые выпали на долю населения разных стран мира, к примеру, при реализации второй характерной черты Pax Americana (злоупотребление силой в ущерб дипломатии). Для этого достаточно вспомнить катастрофические последствия войн и военных операций США и НАТО против Югославии (военная операция блока НАТО «Allied Force» «Союзная сила» в период с 24 марта по 10 июня 1999 года в обход Совета Безопасности ООН (СБ ООН)), против Сирии и Ирака (с августа 2014 года в Ираке и Сирии США и их союзники проводят операцию против террористической группировки «Исламское государство» без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН). Или же другие примеры прямого военного вмешательства США и ее союзников во внутренние дела суверенных стран, формально одобренных СБ ООН (Босния и Герцеговина, Афганистан, Йемен, Ливия, Сомали). В итоге этих войн и военных операций было свыше полутора миллионов погибших, сотни разрушенных городов и населенных пунктов, миллионы обездоленных беженцев. И то, что в этих условиях президент США позволяет себе изначально лживые обвинения в адрес президента РФ, это, выражаясь словами глубокоуважаемого Владимира Владимировича, пробуждает чувство сострадания относительно состояния здоровья одного из возможных кандидатов в президенты США в 2024 году (имеется в виду Джо Байден), а также вызывает тревогу факт паралича мирового общественного мнения, отмолчавшегося на этот клеветнический выпад с берегов Потомака. Здесь невольно приходит на память изречение из неопубликованной книги немецкого интеллектуала-антифашиста Роберта Эберхарда «Царь Питекантроп Последний»: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство». Да не сочтут уважаемые читатели за выпячивание своего я, но приведу текст моего открытого письма, опубликованного 19 марта 2021 г. ИА REGNUM, «Почему лидеры стран-членов ОДКБ в ответ на выпад Байдена воды в рот набрали». Не хочу выглядеть нескромным, но промолчать не в силах. Демонизация России, её выдающегося лидера Владимира Владимировича Путина уже не первый год является сутью внешней политики США. А последний клеветнический и откровенно хамский выпад президента США Джозефа Байдена в адрес глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина — своеобразный клич к объединению русофобского хамья по всему миру. Но написать Вам об этом после солидного, взвешенного и исчерпывающего ответа Владимира Владимировича, на первый взгляд, может показаться не вполне востребованным. Однако я о другом. С удовлетворением прочитал на сайте ИА REGNUM отклик министра обороны Израиля на выпад Байдена и одновременно призадумался, как-то: а почему лидеры стран — членов ОДКБ в рот воды набрали? С властей Армении в этом вопросе спрос невелик, ибо там окопалось соросовское отребье во главе с Николом Пашиняном, презрительно именуемым в народе Николом-предателем. Убежден, что политическое заявление глав государств — членов ОДКБ, раскрывающее всю опасность заявления Байдена для судеб мира на планете Земля крайне актуально. Хочу верить, что долго ждать не придется. В завершение, чтобы не выглядеть этаким бездушным человеком, присоединяюсь к пожеланиям Владимира Владимировича Путина и также желаю, искренне, без иронии здоровья Джозефу Байдену. По прошествии десяти дней ни одно из СМИ Армении, позиционирующее себя в качестве сторонника углубления Российско-Армянского стратегического союза, не только не упомянуло об этом письме, но и само как-то упустило из поля своего зрения столь принципиально важный вопрос не только для России, но и для Республики Армения, уже не приходится говорить о Нагорно-Карабахской Республике. Я считаю, что для любого честного армянина глубоко оскорбительны хамские выпады президента США в адрес Владимира Владимировича Путина, не будь политической воли которого, его настойчивости и убежденности в благородстве и гуманности своих действий, народ Нагорно-Карабахской Республики в ходе второй Карабахской войны (сентября-ноября 2020 г.) был бы подвергнут Геноциду, а непризнанная (даже Арменией) Арцахская Республика (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) прекратила бы своё существование. А, не приведи Господь, случись такое, то сегодня, некоторые из записавшихся в штатные бойцы по спасению Отечества политики стали бы гневно призывать мировое сообщество к осуждению и признанию Геноцида армян уже Нагорно-Карабахской Республики со стороны турецко-азербайджанских ястребов и сирийских наемников-террористов. И тогда, опять-таки в силу мировой внешнеполитической конъюнктуры началась бы новая мерзкая и низменная по своей сути кампания по признанию нового Геноцида армян теперь уже Арцаха, при этом с одной единственной целью — приручить распоясавшуюся Турцию и плотнее пристегнуть её к НАТО. Турцию, ставшую слишком строптивой в годы правления султана Реджепа Эрдогана. Чем не сюжет для написания второго тома «Заговора равнодушных XXI века». Тема есть, но увы, современный заговор равнодушных, судя по коллективному умолчанию Запада, парализовал совесть, сковал талант современных Бруно Ясенских, которые, несомненно, всё ещё окончательно не перевелись.

Джо Байден Gage Skidmore

Уважаемый читатель, не хотелось на столь мрачной ноте подвести итог этой части статьи. Благо представился хороший случай. Так, 26 марта 2021 г. ИА REGNUM опубликовало статью под заглавием «МИД Белоруссии ответил США в жанре КВН», в которой было заявление МИД Белоруссии в ответ на распространенное 25 марта т. г. Посольством США в Белоруссии заявление о поддержке белорусских националистов, стремящихся свергнуть Александра Лукашенко. Приведу лишь выдержку из заявления МИД Белоруссии: «…Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов. Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж. Ассанж, Э. Сноуден и Ч. Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе. Белоруссия вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия». Думается, что своим достойным ответом власти Белоруссии подтвердили, что чувство национальной гордости составляет суть народа, который в годы Великой Отечественной войны вместе с русским народом, армянским народом (понесшим после Белоруссии наибольшие людские потери на душу населения) и другими братскими народами СССР показал высочайшие морально-нравственные качества, непоколебимую волю к Великой Победе. Победе, которая была завершена в сознательном объединении и сплочении всего советского народа. Не скрою, что после хамского выпада Байдена в адрес президента РФ я не терял надежды на адекватный отклик президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Ведь оскорбив президента РФ, оскорбили самого А. Г. Лукашенко… Прочитав эти строки, читатель вполне резонно может задаться вопросом: а с чего это я умалчиваю о полном отсутствии реакции со стороны властей Армении. Читатель будет прав, упрекнув меня в этом (ведь я лично ограничился лишь открытым письмом в адрес ИА REGNUM), а оправдания на тему, что после государственного переворота апреля-мая 2018 года британское MI-6 и CIA США привели к власти соросовского подкидыша Никола Пашиняна, презрительно именуемого в народе «Николом-предателем», сегодня по прошествии без малого трёх лет со дня госпереворота в Армении уже не могут восприниматься как оправдание, а это, если быть объективным, усугубление приговора сознательным гражданам республики, которые терпят эту изначально порочную и предательскую власть.

Александр Лукашенко в Ереване Kremlin.ru

Чтобы понять корни создавшегося гибельного для армянской государственности положения, попробую несколько подробнее охарактеризовать сложившиеся в РА тревожные реалии и вместе с тем изложить моё видение по адекватному противодействию вызовам и угрозам армянской государственности.

Уважаемый читатель, мне уже не единожды приходилось писать, что на протяжении более двух десятилетий в РА оттачивались современные технологии разрушения государственности в странах СНГ по всему периметру границ Российской Федерации. При этом, несомненно, что на промежуточном этапе разрушения государственности предполагалось нагнетание среди широких слоев населения в этих республиках русофобских настроений. На системной основе происходило оболванивание населения путём изощрённого вдалбливания в его сознание кощунственной лжи, когда все отрицательные стороны повседневной жизни, к примеру, граждан Армении увязывались с чуть ли не разлагающим экономические и нравственные устои армянского государства влиянием союзнической и, несомненно, братской России, Причём, как правило, все начиналось с, на первый взгляд, объективных протестов населения, обусловленных усугублением социального положения граждан РА. Не буду ссылаться на конкретные примеры, ибо об этом не раз уже приходилось писать. Затем стратеги цветных революций социальные протесты филигранно трансформировали в политические требования, причём с предельно ясно сформулированной антироссийской повесткой и сопровождаемые антироссийскими действиями, а именно: антироссийскими сборищами у здания Посольства РФ в РА в Ереване, демонстративным сжиганием и растаптыванием государственного флага Российской Федерации, оскорбительными лозунгами в адрес президента Российской Федерации глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина. Читатель весьма и весьма справедливо может упрекнуть тех политиков Армении, которые уже не одно десятилетие позиционируют себя как убеждённые сторонники углубления Российско-Армянского стратегического союза. И читатель будет прав, но отчасти. В арсенале нашей борьбы на информационном пространстве РА, что сыграло существенную роль в госперевороте, были всего лишь две русскоязычные газеты, одна из которых («Новое Время») ввиду финансовых проблем уже закрылась, ну и популярная газета «Иравунк» на армянском языке. Справедливости ради отметим и пару-тройку электронных изданий, наиболее острое из которых — Shame. am также уже более полугода, как перестало функционировать. А публикации в государственном информационном агентстве «Арменпресс», естественно, имевшие место до госпереворота, увы, по какому-то странному стечению обстоятельств оказывались не востребованными со стороны, скажем так, оппозиционных изданий.

Ереван. 2018 Ավետիսյան91

Не хотелось бы выглядеть в роли этакого жалобщика, но телевидение, владельцы которых нынче позиционируют себя в качестве жесткой оппозиции к антинародному режиму Никола Пашиняна, было также недоступно, во всяком случае для автора этих строк. Благо телеканал ArmNews изыскивал возможность для моего доступа (хотя бы раз в год) на свой телеэфир. Вместе с тем, чтобы не согрешить против истины, замечу, что мои статьи, которые публиковались ИА REGNUM, выступления и интервью в 2012 году были изданы отдельной книгой под заглавием «Евразийский союз — наше будущее» благодаря содействию Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в РА Вячеслава Евгеньевича Коваленко, а в 2013 году вышла в свет девятисотстраничная книга под заглавием «Евразийский союз — путь независимой Армении в будущее», что стало возможным также благодаря содействию посла РФ в РА В. Е. Коваленко и руководителя Представительства Федерального Агентства «Россотрудничество» в Армении Виктора Владимировича Кривопускова. Издание этих книг являлось вовсе не самоцелью. Далее при непосредственном участии президента Республики Армения, уважаемого Сержа Азатовича Саргсяна в Доме приёмов правительства Армении были организованы презентации этих книг с широким привлечением аккредитованных в РА представителей дипкорпуса, научной и творческой интеллигенции, политического класса Армении. С тех пор прошли годы, мною были подготовлены к изданию и были изданы 6 довольно-таки объемистых книг, хочется надеяться также содержательных (не без помощи Республиканской партии Армении и её лидера, президента РА Сержа Саргсяна). Одни лишь заглавия этих книг, думается, что красноречиво свидетельствуют об их содержании. Приведу некоторые из этих заглавий: «Стратегический союз России и Армении — на века», «Альтернатива военно-политическому союзу России и Армении — война», «Армения и армяне надежно защищены рядом с Россией». Увы, Апрельская (2016 г.) военная агрессия Азербайджана против Арцаха и Армении и последовавшая за этим напряжённая внутриполитическая ситуация в Армении сделали невозможной организацию презентаций этих книг, которые, бесспорно, придали бы мощный импульс сплочению всех патриотических политических сил, а также здравомыслящих, уставших от политики и политиков граждан, которые являются убежденными приверженцами безальтернативности упрочения стратегического союза России и Армении. Пусть уважаемый читатель не сочтёт за нескромность, но для интересующихся положением, складывающимся в последние годы в регионе Южного Кавказа, каким оно видится глазами экс-мера г. Еревана, депутата Национального собрания РА (НС РА) пяти созывов, могу порекомендовать ознакомиться с сайтом amiab.am/ru/books.html, где опубликованы электронные версии 17 книг автора этих строк. Чтобы мои последние слова не вызвали у читателей ассоциацию с известной присказкой — сам себя не похвалишь, будешь ходить, как оплёванный — скажу лишь, что моя цель в другом. Так вот, подобным разовым мероприятиям, организуемыми мною и моими коллегами, представителями политических сил, приверженцев российско-армянского стратегического союза, повторюсь, противодействует чётко налаженная и системная работа армии информационных киллеров. Как минимум, пара десятков щедро финансируемых Соросом интернет-изданий и каналов интернет-телевидения денно и нощно ведущих планомерную работу по оболваниванию определенной части населения РА, с одной стороны, а также способствуют отчуждению многих и многих образованных граждан от общественной жизни в стране, то есть ведут к их самоизоляции. Причём этому своими действиями, конечно, не осознавая, потакает и активно выступающая против Никола-предателя оппозиция, объединившая ряд партий. С сожалением замечу, что нельзя четыре месяца подряд утверждать очевидное — Никол-предатель, при этом абсолютно не раскрывая поименно страны, спецслужбы которых на протяжении нескольких десятилетий финансировали главных действующих лиц свершившегося в апреле-мае 2018 года государственного переворота. За редким исключением, повторюсь, так и не упоминаются спецслужбы каких именно государств подпитывают николвоваевическую антинародную соросовскую камарилью, включая секретаря Совета Безопасности РА Армена Григоряна, уже не приходится говорить о соросовских стипендиатах, составляющих большинство в николвоваевической фракции «Мой шаг», имеющей значительное большинство в НС РА VII созыва. Забывчивым напомню: за государственным переворотом в РА стояли спецслужбы Великобритании (MI-6) и США (CIA). Для них судьба Армении, как бы больно не было осознавать, и в грош не ставится. Их главная цель в провоцировнии хаоса (естественно управляемого только и только ими) на южном подбрюшье России, в регионе Южного Кавказа. Естественным союзником англосаксов в этой разрушительной стратегии выступает Турция со своим новоявленным султаном Эрдоганом, не расстающимся с грёзами о Великом Туране и закреплением за собой роли гегемона в регионе Южного Кавказа. Установление, не приведи Всевышний, гегемонии Турции на Южном Кавказе, открытие коммуникаций под контролем Турции, соединяющих Нахиджеванскую автономию Азербайджана с Зангеланом, Джебраилом и Физули, а далее с Туркменией вплоть Синьцзян Уйгурской автономии Китая сугубо с экономической точки зрения приведет к изменению маршрутов нефте‑ и газопроводов из стран Центральной Азии в Турцию, минуя Россию, чем нанесёт существенный урон её экономике. Уже не приходится говорить о не скрываемых аппетитах турецкого султана выступать в роли этакого предводителя тюркоязычных стран Центральной Азии, а также республик и областей в самой России. Эти планы турецкого султана чрезвычайно опасны и в силу того, что созвучны стратегическим целям англосаксов, которые всё более последовательны в информационной войне, ведущейся против России, которую хотят выставить в роли потенциального военного агрессора, создать информационный фон для выдавливания РФ из нашего региона. Взять хотя бы заявление Верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса, сделанное им 24 февраля т. г. на форуме ассоциации ВВС: «Несмотря на международное осуждение (со стороны сателлитов США — А. Г.) и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру». Заметим, что этот выпад Тода Уолтерса последовал спустя неделю после брифинга официального представителя Пентагона, на котором было заявлено: «Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок (читатель согласится, что этот абзац для США автобиографичен — А. Г.). Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом». Для полноты картины напомним читателям, что в 2021 финансовом году на национальную оборону США выделяется $740,5 млрд, в то время как расходы федерального бюджета РФ на военный комплекс предусмотрены в объеме 3,11 трлн рублей, или $41,25 млрд, что в 18 раз меньше соответствующего показателя США и в 26,5 раза меньше совокупного военного бюджета стран-членов НАТО, бюджет которых на 2021 год составляет $1 трлн 92,5 млрд.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает американских солдат, базирующихся в Турции U.S. Army Europe

Здесь вполне уместен вопрос, а чем еще способна нагадить России Турция, если американцы в открытую говорят о своей готовности противостоять «российской военной угрозе», более того, а в чём собственно роль Великобритании? Можно, конечно, в деталях привести множество доводов, подтверждающих тот факт, что нынешние власти Великобритании остаются верными своей филигранной подстрекательской политике, которая сохраняется неизменной в течение последних, как минимум, трёх столетий, так как она подчинена известному изречению викота Генри Джона Темпла, старины Пальмерстона, который ещё в марте 1858 года в Палате общин Англии изрёк ставшую крылатой формулу: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны её интересы». Некоторые же нюансы британской политики прекрасным образом нашли место спустя двадцать лет в наставлениях Уильяма Питта, лорда Чаттама своему сыну, премьер-министру Великобритании Уильяму Питту-младшему, который с декабря 1783 года вплоть до 1801 года возглавлял кабинет министров этой страны.

Уильям Хоар. Портрет Уильяма Питта Старшего. 1754

«Он сказал: «Я, лорд Чаттам, Уильям Питт, прозванный бриллиантовым Питтом, говорю вам, моему сыну Уильяму Питту-младшему, в мой последний час (разговор состоялся в начале 1778 г.), на этой бренной планете есть одна владычица морей: Британия, другой не было и нет, и не будет, помните, сын мой, мы не можем задушить всех врагов британского королевства собственными руками, так пусть они сами душат друг друга. Пока вы будете следовать по этому пути, вы будете истинно английским политиком», — правда мой отец имел в виду Францию. Он стоял за союз с Россией. А я имею в виду и Францию, и Россию. Задушите Россию. Заткните ей глотку. Если Англия не сметёт русских с берегов Черного моря сегодня — завтра будет поздно. Это говорю я — Уильям Питт-младший, сын лорда Чаттама, наследник великого отца». Собеседник премьер-министра Уильяма Питта младшего посол Великобритании в Османской империи сэр Роберт Эмсли, обращаясь к премьеру, переспрашивает: «Вы полагаете, сэр, что Англия должна объявить войну России?» — Уильям Питт-младший: «Англия? Почему Англия? До чего же предусмотрительный Господь Бог, который выдумал турок. Возвращайтесь в Стамбул, господин посол. Турция должна начать войну уже в этом году. Спускайте турецких псов с цепи, сэр Роберт Эмсли». Этот диалог, как нельзя ёмко характеризует суть и сегодняшней политики Великобритании. И вовсе не случайно, что он полностью слово в слово воспроизведён в историко-биографическом фильме «Адмирал Ушаков», снятом в 1952 году и посвященном жизни и деятельности адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. Не думаю, что султан Реджеп не догадывается о подлинных намерениях англосаксов в отношении Турции, стремящихся использовать Эрдогана в качестве тупого орудия в дестабилизации ситуации не только в регионе Южного Кавказа, но и в Республике Крым и на Черном море. А главное — спровоцировать Украину на развязывание широкомасштабной войны против Донецкой и Луганской Народных Республик. Естественно, что при подобном развитии событий Россия не может остаться в стороне. И здесь хотелось бы привести выдержку из слов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, высказанных 14 февраля т. г. на встрече с редакторами российских СМИ: «Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что». Что же, думается, что султан Эрдоган очень серьезно отнесется к словам президента России и сделает надлежащие выводы. Ибо провоцирование дестабилизации в Крыму, развязывание войны в Донбассе в конечном итоге обернутся расчленением не только Украины, но и самой Турции. А заигрывание британских стратегов из MI-6 во главе с их шефом Ричардом Муром, давнишним другом султана Эрдогана, с Турцией, а особенно с Азербайджаном обернется большим кровопролитием для Азербайджана. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился, для Азербайджана. И вот почему: для руководства Исламской Республики Иран не может быть секретом деятельность финансируемых англосаксами и спецслужбами Израиля, да и спецслужбами Азербайджана, сепаратистских группировок внутри Исламской Республики Иран, стремящихся создать независимое государство на территории исторической Атропатены, которая расположена в Иране и населена преимущественно этническими азербайджанцами. Заметим, что они уж слишком активизировались в дни второй Карабахской войны в знак солидарности с Азербайджаном. Но это тема другого анализа.

Иранцы Payam Moein

Словом, стратегия англосаксов и их турецко-азербайджанских военно-политических подмастерий в регионе Южного Кавказа по созданию зоны нестабильности в южном подбрюшье России, на Северном Кавказе России, в Республике Крым, повторюсь, может обернуться катастрофой для них самих, что будет неизбежным в обстановке развязывания Украиной широкомасштабной войны против Донецкой и Луганской Народных Республик. В этой взрывоопасной обстановке не приходится сомневаться, что власти Армении — премьер-министр, президент и НС РА, в котором большинство — соросовское отребье, будут действовать в фарватере стратегов из MI-6 и CIA. То есть против России даже ценой угрозы потери армянской государственности, ибо после сдачи Нагорного Карабаха, гибели более 5 000 молодых воинов, защищавших Арцахскую Республику и павших смертью храбрых в результате прямого предательства никол-пашиняновского продажного хамья, они видят свое единственное спасение в довершении сценария приведших их к власти англосаксонских стратегов, что стало возможным не без участия турецко-азербайджанской военной прислуги Запада. А цель все та же — создание хаоса в РА, вывод из Армении 102-й Российской военной базы, что расположена в Гюмри, четырех отрядов Пограничного управления ФСБ России в Армении и военно-воздушной базы «Эребуни». А что неминуемым следствием этого явится угроза потери армянской государственности, то для политических оборотней, захвативших власть в Армении после государственного переворота 2018 года, это лишь на руку, ибо поможет им попасть в программу защиты свидетелей, практикуемую в США для мафиозных элементов, заключивших сделку со следствием. В нашем же случае в лице Никола-предателя и КО мы имеем сатанистов, продавших душу дьяволу, а такие нынче популярны в США. Так что есть все шансы попасть в эту программу, ибо в наши смутные времена, повторюсь, в этой стране подстрекатели войны, то есть сатанисты, уж больно в почёте.

Уберечь армянскую государственность, армянскую нацию от катастрофы может только Россия и её выдающийся лидер Владимир Владимирович Путин. При этом речь вовсе не о том, чтобы Россия вместо нас, граждан Армении, избавила страну от такой напасти, как Пашинян. Речь о другом: о возможности создания мало-мальски сопоставимого информационного ресурса, эффективно используя который можно будет нейтрализовать пагубное влияние на широкие слои населения информационных киллеров, подпитываемых с берегов Потомака и Туманного Альбиона. При этом будет к месту подсказать позиционирующим себя сторонникам российско-армянского стратегического союза гражданам РФ и РА открыть доступ на контролируемые ими в РА интернет-издания и интернет-телевидение для всех политических сил, осознающих гибельность антинародного режима Пашиняна.

Владимир Путин в Ереване Kremlin.ru

Вместо послесловия. Уже стало традицией завершать статью на доброй ноте. Благо и на сей раз представилась такая возможность. Хочу поделиться мыслями относительно эволюции в мышлении Никола-предателя. Причём скептики эту эволюцию, о которой будет доложено ниже, могут представить её под рубрикой «Маразм крепчает». Однако, ваш покорный слуга, уважаемый читатель, будучи оптимистом по натуре, поместил бы эволюцию Никола-предателя под рубрику: «Час избавления Армении от сатанистов близок». Поясню о чём идёт речь. Думается, что уважаемые читатели запомнили годом ранее озвученное изречение Никола-предателя относительно проводимой им кадровой политики. Для тех же, кто запамятовал, напомню: «Недавно я говорил о предательстве и предателях, которые и, возможно, снова будут в нашей власти (это при том, что других там не было и нет — А. Г.), в частности, в правоохранительной системе. Когда я думаю на эту тему, мне опять приходит на помощь Библия (не правда ли круто, когда сатанисту помогает Библия — А. Г.). Даже среди выбранных Иисусом Христом кадров, как выяснилось, были предатели. Так что, если даже Иисус не мог вести кадровую политику без предательств, то было бы высокомерием думать, что какой-либо премьер или конкретно я может вести такую политику». Я не стану комментировать этот бред политического шизофреника, дабы не преступить библейскую заповедь: «Не произноси имени Господа, Бога твоего всуе, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его всуе». Примечательно то, что месяцами ранее, в сентябре 2018 года Пашинян, выступая на открытии саммита мира, посвященном южноафриканскому государственному и политическому деятелю Нельсону Манделе, заявил: «Когда на улицах Еревана разворачивались роковые события, меня спросили (надеюсь не стратеги цветных революций, которые сами же взрастили Никола-предателя — А. Г.), есть ли у меня свое представление о лидере, которое вдохновляет меня на пути к демократии и социальной справедливости для моего народа? Я ответил «да, есть такой лидер». И этот лидер — Нельсон Мандела». Как видите, уважаемый читатель, в промежутке времени с сентября 2018 г. по март 2019 г. у Никола маразм крепчал. И вдруг 28 марта т. г. на встрече с жителями Армавирской области РА Никол Воваевич, себя любимый, сравнил себя уже с собакой породы волкодав. Что же, уважаемый читатель, это несколько обнадеживает, думается, что в ближайшее время, после проведения внеочередных выборов в Национальное собрание РА, предположительно 20 июня т. г., он наконец осознает и обретёт свою подлинную суть, прекрасно описанную выдающимся англичанином Редьярдом Киплингом в «Книге джунглей». Как уже догадался уважаемый читатель, имеется в виду подлый шакал из сказки про Маугли. Да-да, нынешние власти Армении подобно тому мерзопакостному шакалу по кличке Табаки в отличие от него для услужения своим хозяевам с берегов Потомака и Туманного Альбиона продали Армению и Нагорный Карабах на съедение новоявленным шерханам.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Утешение одно, а именно: избавление двух армянских государств — Республики Армения и Арцахской Республики от напасти по прозвищу Никол-предатель — близко.

P. S. Некоторые уж больно сердобольные почитатели Никола Пашиняна из числа соросовской шпаны, видимо, учуяли что-то неладное после объявления Николом-предателем 28 марта т. г. на встрече в Армавирской области о своей отставке с поста премьер-министра Армении. Причём, озвучив это, наш провинциальный стратег одновременно предложил подумать над усилением Объединённой группировки войск Вооруженных сил РФ и РА в Армении. Более того, видео своего выступления Никол Воваевич, этот форменный политический каналья выложил и на своей странице в Facebook, где, в частности, говорилось: «Первоочередным для нас является вопрос безопасности. Мы должны найти новые формулы противостояния угрозам безопасности. На мой взгляд, самая важная формула — совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Мы должны в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности». Ту же мысль одновременно с Николом в prime-time в эфире Общественного телевидения Армении повторил и секретарь Совбеза РА Армен Григорян, известный русофоб, долгие годы подвизавшийся в подрывных соросовских структурах. Правда, чтобы не раскрылась полная фальшивость его теплых чувств (благо на сей раз озвучиваемых в адрес России, а не к привычном для него самцам), он говорил и о том, что: «Деблокада должна быть не только с Азербайджаном, но и в более широком региональном аспекте (читай с Турцией — А. Г.), и есть предпосылки для этого». Начнись переговоры с Россией на тему усиления Объединенной группировки ВС РФ и РА в Армении, то подробности достигнутых договоренностей моментально станут достоянием спецслужб США и Великобритании, что позволит им внести соответствующие коррективы в свои разрушительные планы по дестабилизации положения по всему периметру границ Российской Федерации. Словом, враги Армении и армянского народа, подобно подколодной змее, всячески изворачиваются, чувствуя свой неизбежный и бесславный конец.