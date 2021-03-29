Йошкар-Ола, , 21:57 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор в отношении 64-летней заместителю главного врача по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что, являясь замглавного врача, она одновременно работала и врачом терапевтом. По просьбе знакомого она выдала 20-летнему пациенту справку о нетрудоспособности по болезни на 10 дней для непосещения учебы.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконную деятельность по изготовлению поддельных медицинских справок для оформления въезда в Россию пресекли сотрудники пограничной службы ФСБ. Участники преступной группы задержаны в Новосибирской области. Во время обысков изъято 1 тыс. бланков справок о ПЦР-тестах, 400 заполненных справок-приглашений, а также деньги в иностранной валюте и рублях на общую сумму 3 млн рублей.

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