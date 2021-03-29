Оттава, , 21:55 — REGNUM О новых санкциях против России «за Крым» сообщила 29 марта пресс-служба МИД Канады.

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Под канадские санкции в связи с «незаконной оккупацией и аннексией Россией Автономной Республики Крым» подпадают гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

Кроме того, санкции распространяются на компании ФГУП «Крымская железная дорога», Крымскую первую страховую компанию, «Ленпромтранспроект» и АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Об этом объявил канадский министр иностранных дел Марк Гарно, аргументируя решение властей страны тем, что якобы в Крыму происходят нарушения прав человека. Кроме того, Оттава продолжает считать, что Крым — это территория Украины.

Напомним, первые санкции США и их сателлитов «за Крым» были введены в 2014 году, с тех пор санкционные списки расширяются.