Лондон, 29 марта 2021, 21:54 — REGNUM Сегодня, 29 марта, Международный центр спортивных исследований CIES на своем портале опубликовал список из 10 лучших футболистов топ-5 лиг первой четверти 2021 года.
Согласно анализу портала, лучшим игроком начала 2021 года стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он провел на поле 998 минут и его коэффициент полезности, согласно методике сайта, составляет 92,5 из 100. Второе место занимают форвард «Баварии» Роберт Левандовски и хавбек «Челси» Жоржиньо, их рейтинг составляет 89,5. На третьем месте расположился защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш с коэффициентом 89,4.
Топ-10 лучших футболистов первой четверти 2021 года по данным портала CIES:
1. Лионель Месси («Барселона»);
2. Роберт Левандовски («Бавария»);
2. Жоржиньо («Челси»);
4. Рубеш Диаш («Манчестер Сити»);
5. Криштиану Роналду («Ювентус») — рейтинг: 89,3;
6. Набиль Фекир («Бетис») — рейтинг: 87,6;
6. Тони Кроос («Реал») — рейтинг: 87,6;
8. Андре Силва («Айнтрахт») — рейтинг: 87,4;
9. Лоренцо Инсинье («Наполи») — рейтинг: 87;
10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — рейтинг: 86,4.