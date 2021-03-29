Лондон, , 21:54 — REGNUM Сегодня, 29 марта, Международный центр спортивных исследований CIES на своем портале опубликовал список из 10 лучших футболистов топ-5 лиг первой четверти 2021 года.

Согласно анализу портала, лучшим игроком начала 2021 года стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он провел на поле 998 минут и его коэффициент полезности, согласно методике сайта, составляет 92,5 из 100. Второе место занимают форвард «Баварии» Роберт Левандовски и хавбек «Челси» Жоржиньо, их рейтинг составляет 89,5. На третьем месте расположился защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш с коэффициентом 89,4.

Топ-10 лучших футболистов первой четверти 2021 года по данным портала CIES:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2. Роберт Левандовски («Бавария»);

2. Жоржиньо («Челси»);

4. Рубеш Диаш («Манчестер Сити»);

5. Криштиану Роналду («Ювентус») — рейтинг: 89,3;

6. Набиль Фекир («Бетис») — рейтинг: 87,6;

6. Тони Кроос («Реал») — рейтинг: 87,6;

8. Андре Силва («Айнтрахт») — рейтинг: 87,4;

9. Лоренцо Инсинье («Наполи») — рейтинг: 87;

10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — рейтинг: 86,4.