Кито, 29 марта, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Таможня Эквадора обнаружила 185 детенышей галапагосских черепах внутри чемодана, отправленного с Галапагосских островов. Об этом 29 марта сообщает BBC.

(сс) Karelj Галапагосская черепаха

Черепашки, примерно в возрасте до трёх месяцев, были завернуты в пищевую пленку и обнаружены во время плановой проверки в аэропорту. Десять из них умерли.

Полагается, что контрабандисты завернули пресмыкающихся в пластик, чтобы лишить их движения, но работник таможни заподозрил неладное и проверил чемодан.

Напомним, что одной из самых больших угроз для галапагосских черепах является нелегальная контрабанда, которая ежегодно совершается коллекционерами и владельцами экзотических зоомагазинов.

Эксперты сообщают, что цена за одну такую черепашку может доходить до $5 тыс.