Москва, 29 марта, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Истребители ВВС Норвегии и Британии осуществляли сопровождение российских дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Норвежским и Северным морями, сообщает 29 марта пресс-служба Северного флота.

Mil.ru Дальний противолодочный самолёт Ту-142

«За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии», — сообщила пресс-служба флота.

Кроме того, два истребителя Typhoon британских ВВС сопровождали противолодочные самолеты Ту-142 над акваторией Северного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили полет над акваториями Северного и Баренцева морей, а также над Северо-Восточной Атлантикой.

Справка: Ту-142 — российский дальний самолёт противолодочной обороны, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок противника на удалении до 6,4 тыс. км от своих баз.