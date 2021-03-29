Филадельфия, США, , 21:43 — REGNUM Сегодня, 29 марта, журналист Адам Кимельман в своем твиттере сообщил, что голкипер «Филадельфии» Картер Харт пропустит ближайшие два матча команды. Он останется в запасном составе.

«У Картера сегодня нет выходного. Он будет тренироваться.

Сегодня будет тренировка, и он останется после нее. Завтра он выйдет на тренировку и останется после нее. Ему нужно работать усерднее и лучше,» — рассказал главный тренер «Флайерз» Ален Вильо.

В текущем сезоне Картер Харт принял участие в 22 матчах и пропустил в них 77 шайб.