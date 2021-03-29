Киев, 29 марта 2021, 21:40 — REGNUM Без Украины переговоры в «нормандском формате» неприемлемы, заявил 29 марта пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, пишет «Европейская правда»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идёт согласование переговоров главы государства Владимира Путина с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Читайте ранее в этом сюжете: Песков рассказал о подготовке переговоров Путина, Макрона и Меркель