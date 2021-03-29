История вопроса

Встреча в «нормандском формате» по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе назначена на 9 декабря 2019 года в Париже. Президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии обсудят ключевые проблемы мирного урегулирования, реализацию «формулы Штайнмайера» и обмен пленными.