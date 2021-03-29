Бишкек, , 21:28 — REGNUM Начиная с 2013 года, сельхозпроизводители Киргизии получили в общей сложности 41 млрд 720 млн сомов (37 млрд 250 млн рублей) льготных кредитов в рамках госпроектов «Финансирование сельского хозяйства». Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов республики.

Всего участие в этой государственной программе приняли около 104,3 тысячи фермерских и аграрных хозяйств, а также фирм, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.

Больше всего кредитных займов за эти годы выдано животноводам — 28 млрд 230 млн сомов (более 25 млрд 205 млн рублей).

Компании, занятые в сфере сельхозпереработки получили 7 млрд 700 млн сомов (6 млрд 875 млн рублей) льготных кредитов, а работающим в сфере растениеводства — 5 млрд 780 млн сомов (около 5 млрд 161 млн рублей).