Бишкек, , 21:26 — REGNUM Многим производителям не интересно регистрировать лекарства в Киргизии из-за маленького объема рынка страны, что приводит к росту цен на медикаменты. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании с представителями фармацевтических компаний сегодня, 29 марта.

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По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанские власти настолько зарегулировали рынок, что даже малейшие изменения в дизайне упаковки требуют согласования по шесть месяцев в департаменте лекарственных средств и медизделий.

«Мы должны максимально упростить требования по регистрации и перерегистрации лекарств, а также создать возможность для признания лекарств, обращающихся в Европе, России и некоторых других странах», — подчеркнул он.

Также Новиков отметил, что на фармацевтическом рынке, являющимся высокодоходным, не все компании работают по правилам.

«Определенные поставщики стараются работать по «серым» схемам, выжимая максимальную прибыль. Такие факты есть, иначе люди бы не возмущались по поводу разницы в цене на лекарства в Киргизии и других странах. И это касается не только рецептурных лекарств», — констатировал вице-премьер.

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