Москва, , 21:25 — REGNUM Два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили полет над акваториями Северного и Баренцева морей, а также над Северо-Восточной Атлантикой, сообщает 29 марта пресс-служба Северного флота.

Уточняется, что над Баренцевым морем противолодочные самолеты сопровождали истребители Су-33.

«Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области», — указано в сообщении.

Полет осуществлялся над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей и продолжался около 11 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиамониторинговые интернет-порталы заявили, что ВВС Британии поднимали в воздух свои истребители для «сопровождения» российских дальних самолетов, прошедших у границ Шотландии.

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