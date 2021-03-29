Луганск, , 21:25 — REGNUM Район села Лозовое (ЛНР) ВСУ обстреляли из гранатомёта утром 29 марта, сообщили в управлении Народной милиции республики.

Как заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, во второй половине дня украинские боевики обстреляли район посёлка городского типа Фрунзе из станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9.

При этом на позициях боевиков присутствовала съёмочная группы телеканалов «1+1» и «UA Донбасс».

«Увеличение интенсивности обстрелов со стороны противника мы связываем с попыткой командования «ООС» (т.н. операция объединённых сил — ИА REGNUM) вынудить подразделения Народной милиции открыть ответный огонь с целью его видеофиксации и представления на очередном заседании Контактной группы 30 марта для обвинения республики (ЛНР — прим. ИА REGNUM) в несоблюдении режима прекращения огня».

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