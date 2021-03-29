Луганск, 29 марта 2021, 21:25 — REGNUM Район села Лозовое (ЛНР) ВСУ обстреляли из гранатомёта утром 29 марта, сообщили в управлении Народной милиции республики.
Как заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, во второй половине дня украинские боевики обстреляли район посёлка городского типа Фрунзе из станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9.
При этом на позициях боевиков присутствовала съёмочная группы телеканалов «1+1» и «UA Донбасс».
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